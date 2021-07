„Keine echten Plünderungen“ : Fünf Menschen wegen Diebstahls festgenommen

Blick in den vom Hochwasser leergespülten Verkaufsraum eines Kleidergeschäftes auf der Stolberger Rathausstraße. Foto: MHA/Marc Heckert

Stolberg/Eschweiler Bei dem Versuch, Gegenstände aus vom Hochwasser beschädigten Geschäften in Stolberg und Eschweiler zu bestehlen, sind am Donnerstag fünf Menschen vorläufig festgenommen worden.

In allen Fällen schrieben Beamte eine Anzeige wegen Diebstahls, sagte Polizeisprecher Andreas Müller am Freitag. Ein 32 Jahre alter Mann hatte demnach gegen 10.20 Uhr am Donnerstag auf der vom Hochwasser verwüsteten Stolberger Rathausstraße versucht, einen Gegenstand aus der Auslage eines Juweliergeschäftes zu stehlen. Als Zeugen ihn ansprachen, ließ er seine Beute wieder fallen. Die herbeigerufene Polizei konnte ihn erwischen.