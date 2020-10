Erneute Einschränkungen : Frust und Existenzangst nicht nur bei Gastronomen

Stühle sind in einem geschlossenen Lokal in der Düsseldorfer Altstadt auf die Tische gestellt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln/Düsseldorf Auf die Menschen in Deutschland kommen wegen der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen erneut massive Einschränkungen zu. Lokale, Fitnessstudios und Kinos sollen ab dem 2. November bis Monatsende schließen. In diesen Branchen stoßen die Pläne auf Unverständnis.

„Wir sehen uns als Bauernopfer“, sagte Cineplex-Geschäftsführer Kim Ludolf Koch am Mittwoch in Wuppertal. Es gebe bislang weltweit keinen belegbaren Ansteckungsfall in einem Kino. „Wir werden für etwas zur Mitverantwortung gezogen, für das wir nichts können“, sagte der Chef der Cineplex-Gruppe, zu der rund 90 Kinos in fast 70 Städten gehören.