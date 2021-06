Pilotprojekt in NRW : Frühwarnsystem für Amokläufer wird getestet

Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei arbeiten im April 2018 nach einer Amokfahrt in Münster am Tatfahrzeug. Fälle wie diese will NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) künftig verhindern. Er ließ dafür ein Pilotprojekt zur Früherkennung potenzieller psychisch kranker Attentäter entwickeln (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker