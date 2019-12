Wetter an Silvester und Neujahr : Frostig und trocken zum Jahreswechsel in der Region

Aachen Mit frostigem und trockenem Wetter starten Nordrhein-Westfalen und die Region ins neue Jahr. An Silvester kann Feiernden der Blick auf Feuerwerk jedoch teilweise verwehrt bleiben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Nebel.

Auch in der Region soll es an Silvester bewölkt bleiben. Nebel und leichte Regenschauer sind den ganzen Tag und Abend möglich. Besser wird es in Aachen an Neujahr: Mit acht Sonnenstunden und wolkenfreiem Himmel zeigt sich das Jahr 2020 direkt von der schönen Seite. Nur im Kreis Heinsberg sowie in Jülich kann am Neujahrsmorgen noch teilweise Nebel aufziehen. Die Temperaturen steigen von 0 Grad in der Nacht auf 8 Grad über Tag.