Eigenbedarf bundesweit uneinheitlich : Freimenge für Cannabis in NRW auf dem Prüfstand

Ein Mann raucht eine selbst gedrehte Cannabis-Zigarette (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Die Bundesdrogenbeauftragte will bis zu sechs Gramm Cannabis-Besitz nicht strafrechtlich verfolgen. Parteien und Drogenexperten wünschen sich bundesweit einheitliche Regelungen. In NRW liegt die Eigenbedarfsmenge aber bei zehn Gramm. Dies wird nun in Frage gestellt.