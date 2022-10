NRW-Nahverkehr : Freifahrt-Aktion für Abo-Kunden verlängert

Aachen/Düsseldorf Die positive Resonanz gab den Ausschlag: Die Verkehrsunternehmen und -verbände haben ihre Abo-Aktion im NRW-Nahverkehr bis zum Jahresende verlängert.

Sommer, Sonne, freie Fahrt - in den Sommerferien genossen viele Abonnentinnen und Abonnenten die freie Fahrt in ganz NRW. Nun kann es bald heißen: Winter, Wandern, Weihnachtsmarkt. Die Abo-Aktion geht bis zum 31. Dezember 2022 in die Verlängerung.

Aufgrund des großen Zuspruchs haben sich die Verantwortlichen der NRW-Verkehrsunternehmen für die Fortführung entschieden. Besitzer eines Abo-Tickets haben nun wieder die Möglichkeit, an den Wochenenden, an Feiertagen und in den Schulferien landesweit Busse, Bahnen und Nahverkehrszüge zu nutzen. Interessant für die Grenzregion: Auch einige Linien Richtung Niederlande können genutzt werden. Ausflüge zum Weihnachtsmarkt, Shoppingtouren in einer anderen Stadt oder ein Adventskaffee-Kränzchen bei den Verwandten - alles ist nun ohne Mehrkosten möglich. Ein weiterer Vorteil: Freunde oder Familie können kostenfrei mitfahren.