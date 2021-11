Ihre Meinung ist gefragt! : Forderungen nach Wolfsabschuss am Niederrhein werden lauter

Interaktiv Düsseldorf Eine Wölfin im Kreis Wesel hat schon zahlreiche Weidetiere gerissen – und zuletzt möglicherweise auch Ponys. Das befeuert die Diskussion um den Abschuss von Wölfen. Wie stehen Sie dazu?

Nach der Tötung mehrerer Ponys am Niederrhein werden Forderungen lauter, bestimmte Wölfe zum Abschuss freizugeben. „Während die Wölfe in anderen Wolfsgebieten Nordrhein-Westfalens aktuell nur vereinzelt in Erscheinung treten, eskaliert die Situation am Niederrhein“, heißt es in einer Stellungnahme der beiden Landwirtschaftsverbände in NRW für eine am Dienstag geplante Anhörung zum „Wolfsland NRW“ im Landtag.