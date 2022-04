Nach „Mallorca-Affäre“ : Forderung nach vollständigem Rückzug von Heinen-Esser

Ministerin Scharrenbach in Eschweiler : 162 Millionen Euro und ein paar unangenehme Fragen NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach war am Sonntag zu Besuch in Eschweiler und hatte 162 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Stadt nach der Jahrhundertflut im Gepäck. Die Ministerin musste sich aber auch unangenehmen Fragen stellen.