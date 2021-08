Dörfer im Braunkohlerevier : Flutopfer wohnen in leeren Häusern am Tagebau

Flutopfer wohnen in leeren Häusern am Tagebau

Blick in eine Straße des fast menschenleeren Dorfs Kuckum am Tagebau Garzweiler. Foto: dpa/Ralf Roeger

Erkelenz/Merzenich Durch die Hochwasserkatastrophe sind viele Menschen obdachlos geworden. Einige von ihnen sind vorübergehend in den fast verlassenen Dörfern des Braunkohlereviers untergebracht. Doch die Einsamkeit dort hilft ihnen, zur Ruhe zu kommen.

Nach der Flutkatastrophe im Juli sind 13 betroffene Familien vorübergehend in leerstehende Häuser im rheinischen Braunkohlerevier gezogen. Sie wohnten nun in 15 Gebäuden unter anderem in Kuckum, Keyenberg und Morschenich, sagte Guido Steffen, Sprecher des Energiekonzerns RWE, auf Anfrage. Dort könnten sie bleiben, bis sie ihr beschädigtes Haus wieder aufgebaut oder ein neues Zuhause gefunden hätten.