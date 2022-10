Handlungsdruck : Flüchtlingszahlen überfordern Städte

Arbeiter bereiten eine Messehalle für die Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine vor. Die Halle soll kurzfristig mit rund 400 Menschen belegt werden. Foto: dpa/Axel Heimken

Düsseldorf Kommunen in NRW nutzen bereits wieder Turnhallen, alte Schulen und Bürgerhäuser, um Schutzsuchende unterzubringen. Man sei in Not, heißt es. Das Land spricht von „enormem Handlungsdruck“, der Bund will helfen.