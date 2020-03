Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Brandbrief : Flüchtlinge bleiben in Zentraleinrichtungen

Die Flüchtlinge bleiben erst einmal in den Landeseinrichtungen, wie in der ehemaligen Kaserne Gürzenich-Wald in Düren. Foto: MHA/Jörg Abels

Exklusiv Aachen/Düsseldorf In einem Brandbrief an das Landesintegrationsministerium haben die kommunalen Spitzenverbände den sofortigen Stopp der Zuweisung von Flüchtlingen an die Städte gefordert. Das Land hat umgehend reagiert und per Erlass den Stopp verfügt. Die Flüchtlinge bleiben bis mindestens 19. April in den zentralen Aufnahmeeinrichtungen in NRW.