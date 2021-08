Nach Brückenbrand an A40 : Flüchtiger Tanklaster-Fahrer gefasst

Nach Brückenbrand an A40

Nicht mehr zu retten: Drei Eisenbahnbrücken, die die A40 überqueren, mussten nach dem schweren Unfall im September 2020 abgerissen werden. Der mutmaßliche Versucher sitzt nun in U-Haft. (Archivbild) Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Düsseldorf Am 17. September 2020 soll ein Lkw-Fahrer betrunken einen Unfall mit Millionenschaden produziert haben. Nun sitzt er in U-Haft.

Fast ein Jahr nach dem verheerenden Brückenbrand an der A40 bei Mülheim/Ruhr hat die Polizei den mutmaßlich verantwortlichen Tanklaster-Fahrer (42) festgenommen. Gegen den Deutschen lag schon lange ein Haftbefehl vor, er war aber seit dem Tag des Brandes verschwunden. Am Montag wurde er laut Bundespolizei bei der Ausweiskontrolle am Flughafen Düsseldorf erwischt, als er sich nach Antalya (Türkei) absetzen wollte.