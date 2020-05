Flucht aus Forensik in Bedburg-Hau : Straftäter sitzt nach Geiselnahme in U-Haft

In Bedburg-Hau hatten den bisherigen Ermittlungen zufolge am vergangenen Montag zwei Insassen einen Pfleger mit einem Messer als Geisel genommen und so erzwungen, dass sie die Forensik verlassen konnten. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Aachen/Bedburg Nach seiner dramatischen Festnahme in Aachen sitzt der geflohene Patient aus der Psychiatrie in Bedburg-Hau hinter Gittern. Der 43-jährige Straftäter ist in Untersuchungshaft genommen worden.

Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kleve am Donnerstag auf Anfrage. Ein Richter habe am Vortag Haftbefehl gegen den Mann wegen Geiselnahme und schweren Raubes erlassen.

Der zweite Mann, der mit ihm aus der Forensischen Klinik am Montag entkommen konnte, war nach der gemeinsamen Flucht am Dienstagabend in Aachen erschossen worden. Nach Polizeiangaben feuerten zwei Beamte, als der 37-Jährige eine Frau auf einem belebten Spielplatz mit einem Messer bedrohte. Ob eine oder beide Kugeln tödlich waren, prüft die Staatsanwaltschaft Aachen. Der Sprecher der Behörde in Kleve sagte, man wolle die Ermittlungen möglichst schnell in Kleve bündeln.

Die beiden Psychiatrie-Patienten sollen zunächst einen Pfleger als Geisel genommen und ihm mit Gewalt Dienstschlüssel und Autoschlüssel abgenommen haben. Bei dem eingesetzten Messer handelte es sich nach ersten Erkenntnissen der Ermittler um ein Küchenmesser. Es sei dem 37-Jährigen in der Klinik für dessen Eigenbedarf ausgehändigt worden. Beide Männer waren rund 150 Kilometer weit nach Aachen geflohen.

Die SPD hat außerdem im Landtag eine Sondersitzung beantragt. Als Termin für die außerplanmäßige Sitzung des Gesundheitsausschusses schlug die Fraktion diesen Freitag (29. Mai) vor, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben der SPD-Fraktion hervorgeht.

Der 37-Jährige hatte wegen schweren Raubes drei Jahre und acht Monate Haft erhalten. Der 43-Jährige war wegen besonders schweren Raubes zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Wegen Suchtproblemen waren die Männer zur Entziehung im sogenannten Maßregelvollzug untergebracht.

In der Forensik in Bedburg-Hau sind nach Angaben des Landschaftverbands Rheinland 416 Patienten im Maßregelvollzug – auf eigentlich nur 382 Plätzen.

(dpa)