E-Sports und Gaming im Fokus : Fitnessmesse Fibo erwartet tausende Besucher

Bei der Messe rücken dieses Jahr auch E-Sports und Gaming in den Fokus. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Hobby-Sportler und Profi-Athleten zieht es ab Donnerstag wieder zur Fitnessmesse Fibo. In diesem Jahr stehen in Köln auch E-Sports und Gaming verstärkt im Fokus.

Im Fokus steht in diesem Jahr insbesondere die junge Zielgruppe: So beschäftige sich die Branche unter anderem damit, was die sogenannte Generation Z zu Bewegung motiviere, teilten die Veranstalter vorab mit. Die Messe nehme außerdem die Themenfelder Gaming und E-Sports verstärkt ins Programm auf. Dabei sollen sowohl die Bedeutung von Fitnesstraining und Ernährung für professionelle E-Sportler als auch Gaming-Angebote für Hobbysportler thematisiert werden.