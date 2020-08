Planungen im Hochsommer : Finden Weihnachtsmärkte in NRW statt?

Der Aachener Weihnachtsmarkt zieht Touristen aus zahlreichen Ländern an. Wie er in diesem Jahr stattfinden kann, ist aber noch unklar (Archivfoto). Foto: Andreas Steindl

Köln Bei rund 30 Grad hat man zwar eigentlich anderes im Sinn, doch die Weihnachtsmarkt-Händler stehen kurz vor der Deadline für ihre Planungen. Ob sie wirklich Waren bestellen, ist unsicher - noch weiß niemand, ob es im Advent Märkte geben wird. Manche hoffen zumindest.

Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgen sich die Organisatoren und Händler bereits um die Weihnachtsmärkte in NRW. Aufgrund der Coronavirus-Krise ist es dieses Jahr ungewiss, ob es überhaupt welche geben wird. Die Städte mit den größten Märkten in NRW schätzen die Chancen dafür unterschiedlich ein. So hieß es von der Düsseldorf Tourismus GmbH, nach aktuellem Stand gehe man weiterhin davon aus, dass die Weihnachtsmärkte in der Landeshauptstadt unter Berücksichtigung der Hygieneregeln planmäßig stattfinden werden.