Dürener Geschäftsleute irritiert : Finanzamt verschickt keine Briefe mehr zur Grundsteuer

Aachen Dürener Geschäftsleute vermissen den Infobrief des Finanzamtes zur Grundsteuer. Als sie sich bei der Grundsteuer-Hotline erkundigen, erhalten sie eine irritierende Antwort. Auch die Oberfinanzdirektion gibt Auskunft.

Haus- und Grundbesitzer sollten nicht mehr auf einen Brief vom Finanzamt warten, bevor sie die Grundsteuererklärung abgeben. Darauf weist ein Sprecher der Oberfinanzdirektion NRW auf Anfrage hin. Betroffene hatten unsere Redaktion kontaktiert, die bis jetzt keinen Infobrief mit den Angaben zu ihrem Eigentum erhalten haben, obwohl die betreffenden Immobilien seit Jahrzehnten in ihrem Besitz sind. Sie hatten sich gefragt, ob sie nach der Fristverlängerung für die Grundsteuererklärung bis zum 31. Januar noch länger warten sollen, bevor sie aktiv werden.

Der Versand der Informationsschreiben erfolgte nach Angaben der Oberfinanzdirektion anhand der zu dem jeweiligen Grundbesitz gespeicherten Daten. Genauere Angaben zur Adressgrundlage macht der Sprecher nicht. Wie lückenhaft diese Daten sein müssen, zeigen nun die Erfahrungen aus Düren . Dort haben zahlreiche Besitzer von Geschäftshäusern in der Innenstadt keine Infobriefe erhalten.

Auf die Frage, ob es dafür einen Grund gebe, habe eine Mitarbeiterin an der Grundsteuer-Hotline gesagt, dass Besitzer von Geschäftshäusern „meistens besser informiert sind als beispielsweise die 80-jährige Oma“, sagte ein Betroffener. Die Oberfinanzdirektion lässt eine entsprechende Frage unbeantwortet. Irritiert sind Betroffene deswegen, weil das NRW-Finanzministerium betont hatte, dass alle Grundbesitzer in NRW per Post über die Grundsteuerneuberechnung und ihre Aufgabe informiert werden würden.