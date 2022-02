Sturmwarnungen für die Region : Feuerwehr bereitet sich vor, DRK schließt Testzentren

Die Feuerwehren in der Region bereiten sich aktuell auf die erwartete stürmische Nacht vor. Foto: dpa/Jens Büttner

Update Aachen Die Feuerwehren in der Städteregion stecken mitten in den Vorbereitungen für die erwartete stürmische Nacht. Mobile Schnelltestzentren werden vorsorglich geschlossen. Die Müllsammlung bereitet Kopfschmerzen. Und was ist mit dem Alemannia-Spiel?

Nach den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Orkanböen ab Mittwochabend laufen die Vorbereitungen bei den Feuerwehren in der Region. Kettensägen werden auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft und Benzin nachgefüllt, Seilwinden gecheckt, Schutzausrüstung kontrolliert.

„Die Mannschaften sind in Vorbereitung, um vor die Lage zu kommen“, sagt der Lagedienstführer der Aachener Berufsfeuerwehr, Ralf Johnen, am Mittwochvormittag. Nach den Sturmereignissen der vergangenen Jahre sei dabei inzwischen eine gewisse Routine eingekehrt. „Auch die Einsatzführer der freiwilligen Feuerwehren gehen inzwischen selbstständig das Equipment durch, das aus Erfahrung bei Sturmeinsätzen benötigt wird.“

Das Deutsche Rote Kreuz in der Städteregion Aachen hat bereits mit einer Vorsichtsmaßnahme auf die Sturmwarnungen reagiert. Ab Mittwochabend bis einschließlich Freitag sind laut Mitteilung die DRK-„Drive-In“-Corona-Testzentren geschlossen. Davon betroffen sind die Testzentren am CHIO in Aachen, am Tierpark in Alsdorf, an der Faulenbruchstraße in Roetgen sowie am Aquana in Würselen. Die Menschen, die für diese Tage Termine in den Testzentren gebucht hatten, sollen telefonisch oder via Mail informiert werden. Ihnen sollen entsprechende Ersatztermine an anderen Standorten angeboten werden.

Auch andere Teststellenbetreiber mit mobilen Teststationen wie zum Beispiel Koczyba haben den Sturm im Blick und wollen möglicherweise kurzfristig reagieren. Fest steht, dass auch das Drive-in-Testzentrum in Richterich, Roermonder Straße 615, am Donnerstag ganztägig und am Freitag bis 14 Uhr den Betrieb aufgrund der Sturmwarnung einstellen wird. Das teilte der Betreiber auf Anfrage mit.

Der Aachener Stadtbetrieb bittet alle Bürgerinnen und Bürger, deren Mülltonnen und gelbe Säcke am Donnerstag abgeholt werden, diese erst am Morgen an die Straße zu stellen und nach der Leerung „möglichst umgehend“ wieder an den angestammten Platz zu holen, damit der Wind sie nicht umherwehen kann. Sollte der Sturm im Verlauf des Tages stärker werden, könne es zu Verzögerungen der Abholung kommen.

Bei der Feuerwehr in Aachen trifft sich laut Johnen um 13 Uhr der Führungsdienst, um die Personalplanung für die nächsten drei Tage festzuzurren. „Wir sind vollzählig und können auf 600 aktive freiwillige Feuerwehrleute in der Stadt zurückgreifen“, sagt Johnen. Das ist angesichts der Omikron-Infektionswelle, die derzeit auf ihrem Höhepunkt zu sein scheint, durchaus bemerkenswert.

Am Tivoli trifft Alemannia Aachen am Abend auf den Konkurrenten VfB Homberg. Die Sturmwarnung ist auch bei Sascha Eller angekommen. „Stand jetzt, ist die Partie nicht gefährdet“, sagt der Geschäftsführer in der Mittagszeit. Auch Gegner Homberg bereitet wie geplant die windige Anreise vor.

In der Nacht zum Donnerstag kann es laut DWD in der Städteregion Aachen, im Kreis Düren und im Kreis Heinsberg zu Stürmen mit Windgeschwindigkeiten von teils deutlich mehr als 100 Stundenkilometern kommen. Erwartet werden Böen mit einer Stärke von zehn bis zwölf auf der Beaufortskala. Zwölf ist der höchste Wert auf der Skala. Zum Ende der Nacht soll der Wind vorübergehend schwächer werden. Im Verlauf des Donnerstagvormittags soll es allerdings erneut zu schweren Sturmböen bis zu orkanartigen Böen kommen, die eine Windgeschwindigkeit zwischen 90 und 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Am Abend flaue der Wind wieder ab, hieß es.

(cs/akas/pa/os)