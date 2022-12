Polizei warnt vor Glätte : Feucht-kalter Wochenstart mit Schneefall und glatten Straßen

Die Polizei warnt vor witterungsbedingten Beeinträchtigungen auf den Straßen, wie hier etwa in Aachen-Laurensberg. Foto: Albrecht Peltzer

Update Region Ein Tiefdruckgebiet sorgt am Montagmorgen für Schneefall in der Region. Die Polizei warnt vor glatten Straßen, besonders in der Eifel. Volleinsatz in der Stadt Aachen.

Seit vier Uhr ist der Aachener Stadtbetrieb im Volleinsatz für den Winterdienst. Der Schnee in der Nacht und am Morgen macht dies erforderlich. Vergleichbar ist die Situation überall in der Region.

Ein Tief habe Nordrhein-Westfalen erfasst und verlagere sich nur langsam nach Osten, hieß es am Montag vom Deutschen Wetterdienst. Bis in die tiefen Lagen könne es schneien. Schneematsch und eine dünne Neuschneedecke erhöhten die Glättegefahr.

Im Brackvenn bleiben die Temperaturen auch im Tagesverlauf unter null Grad, im Aachener Talkessel werden maximal fünf Grad erreicht. Im weiteren Wochenverlauf bleibt es der Prognose zufolge ähnlich kalt. Wenn es regnet, drohen die Straßen danach spiegelglatt zu sein.

Das betrifft besonders die Nordeifel in der Städteregion Aachen und dem Kreis Düren. Dort wird Schneefall ab etwa 400 bis 500 Metern erwartet, in niedrigeren Lagen kommt es zu Schneeregen.

In der Eifel geht es für die Kinder über verschneite Gehsteige zur Schule und in den Kindergarten. Foto: Sarah Maria Berners

Die Polizei weist am Montagmorgen darauf hin, dass es derzeit insbesondere in den Eifel-Kommunen aufgrund von starken Schneefällen und Glatteis zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Auf dem Aachener Alleenring ging es im Schneegestöber voran im Berufsverkehr. Foto: Albrecht Peltzer

Für den Aachener Stadtbetrieb gilt seit 4 Uhr der Volleinsatz mit 230 Kolleginnen und Kollegen, die unter anderem mit 30 Großfahrzeugen die Straßen befahren, Schnee räumen und streuen. Maschinell und manuell seien alle verfügbaren Kräfte an Bord, heißt es. Auch die Hauptplätze, Gehwege und neuralgischen Punkte in der Stadt sind Zielpunkte der Einsatzkräfte, sagt Stadtbetrieb-Sprecherin Elisa Bresser.

Nennenswerte Unfälle oder Sperrungen gebe es jedoch, Stand 6.30 Uhr, in der Städteregion nicht, heißt es auf Nachfrage. Im Kreis Düren ist derzeit die L11 bei Nideggen-Wollersheim nur eingeschränkt befahrbar, da dort ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen ist, zudem stehen mehrere Autos quer. In Heimbach ist ein Autofahrer gegen ein Brückengeländer geschlittert, hier blieb es bei Sachschaden. Bus- und Bahnfahrer sollten sich vor Fahrtantritt über eventuelle Einschränkungen informieren, etwa unter https://avv.de/de/. Die Aseag meldete am Montagmorgen Einschränkungen auch im Schulbusverkehr, vor allem im Raum Nordeifel/Stolberg. Weitere Infos fasst das Unternehmen aktuell unter https://www.aseag.de/aktuelles/detail/schnee-und-glaette-behindern-den-busverkehr zusammen. Unter anderem ist der Busverkehr auf der Oberen Donnerbergstraße und Breiniger Berg (Stolberg) sowie auf dem Monschauer Burgring unterbrochen. Die SB66 verkehrt derzeit nur bis Imgenbroich Bushof von Aachen aus.

(cheb/bb/dpa)