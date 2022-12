Drei Dürener in Elsdorf : Festnahme nach Verfolgungsfahrt wegen Tankbetrugs

Drei Dürener in Elsdorf

Düren/Elsdorf Drei Dürener betanken bei Elsdorf ihren Kleintransporter und fahren ohne zu bezahlen davon. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf und entdeckt Bemerkenswertes.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist es in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag gegen 2 Uhr in Elsdorf zu einem Tankbetrug gekommen. Drei Männer aus Düren, im Alter von 31, 22 und 16 Jahren, betankten ihren Kleintransporter. Anschließend flüchteten die drei Personen, ohne die Tankrechnung zu bezahlen.