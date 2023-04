Musikalische Highlights : Festivalsaison in NRW steht in den Startlöchern

Bei dem Elektro-Festival Parookaville in Weeze werden mehr als 200.000 Besucher erwartet. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Mit den steigenden Temperaturen in NRW steigt auch die Vorfreude auf die Festivalsaison. Jährlich gibt es in NRW beliebte Veranstaltungen, die Tausende Besucher und Besucherinnen aus der ganzen Welt anziehen.

Ob zarte Klänge, dröhnende Beats oder chillige Rhythmen - die Festivalsaison 2023 in Nordrhein-Westfalen hat von Rap über Jazz bis Rock so ziemlich alles zu bieten. Wer sich auf einen gepflegten Festivalsommer freut, kann sich schon im Mai für die ersten Open-Air-Veranstaltungen bereit machen. Nach einem regnerischen Frühling kommen die Festivalbegeisterten langsam in die Stimmung für Musik und Camping. Auch wenn für die meisten Events noch Tickets zu haben sind, lohnt es sich den Veranstaltern zufolge, langsam zuzugreifen. Eine Auswahl:

Internationales Jazz-und Kunstfestival

Das MOERS FESTIVAL (26. bis 29. Mai) ist ein richtiges Musikfestival-Urgestein am Niederrhein. Erwartet werden Künstler aus der ganzen Welt, um das Zusammensein zu feiern - mit bis zu 35.000 Menschen auf dem Festivalgelände. Ein Ticket für alle vier Tage kostet 159,00 Euro.

Reggae, Dancehall und Hip-Hop in Köln

Ausgelassen tanzen zu Reggae-Beats - das geht drei Tage lang in Köln auf dem SUMMERJAM Festival (30. Juni bis 2. Juli) am Fühlinger See. Die Festivalbesucher können sich auf Peter Fox, Jan Delay und Trettmann freuen. Neben den Wochenendtickets wird es einem Sprecher zufolge ab Mai auch Tagestickets für das SUMMERJAM geben. Pro Tag werden hier bis zu 32.000 Festivalfans erwartet. Eine Karte für das gesamte Festival ist ab 160,00 Euro zu haben.

Elektronisches Tanzfestival der Superlative aus NRW

Eine Stadt die nur zum Feiern erbaut wird, genau das ist das Konzept des PAROOKAVILLE Festivals (21. bis 23. Juli) auf dem Gelände des Airports Weeze bei Düsseldorf. Mit 225.000 feiernden Menschen ist es nicht nur das größte Festival in Deutschland, sondern kann auch im europäischen Vergleich mithalten. Mit mehr als 300 internationalen DJ-Acts, darunter Hardwell, Steve Aoki und Felix Jaehn, hat das PAROOKAVILLE das Who is Who der Dance- und Elektroszene geladen. Wer noch ein Ticket ergattern will, sollte lieber nicht mehr allzu lange zögern. Laut Veranstalter sind mit Stand Anfang April mehr als 90 Prozent der Tickets verkauft. Ein Tagesticket gibt es ab 99,00 Euro zu kaufen.

Laut Mitsingen im Dortmunder Westfalenpark

Schon fast 30 Jahre wird im Dortmunder Westfalenpark zu lauter Musik getanzt. Viele deutsche Acts haben schonmal auf dem JUICY BEATS (28. bis 29. Juli) gespielt - auch bevor sie groß wurden. Dieses Jahr geben sich unter anderem Kraftklub, Nina Chuba und SDP die Klinke in die Hand. Die Veranstalter rechnen mit 32 000 Besucherinnen und Besuchern. Eine Eintrittskarte für zwei Tage kostet 127,00 Euro. Die Tagestickets sind jeweils für 70,00 Euro zu haben.

Neu dabei!

Zu den neueren Festivals in Nordrhein-Westfalen gehört das SAN HEJMO Festival (18. bis 19. August) in Weeze. Namhafte deutsche Acts wie Marteria, Apache 207 und Die Fantastischen Vier sind am Start. Dazu wird vom Festival aus auch live gestreamt. Der Preis für eine Tageskarte liegt bei 129,00 Euro und das ganze Wochenende Zutritt gibt es mit einem Ticket ab 189,00 Euro.

Feiern im Bonner Naherholungsgebiet

Im Rheinaue Park in Bonn feiern dieses Jahr die Menschen wieder das PANAMA OPEN AIR (30. Juni bis 1. Juli). Erste Headliner wie Wiz Khalifa, Martin Garrix und Gestört aber Geil sind schon bestätigt. Ein Tagespass für das PANAMA OPEN AIR ist ab knapp 70,00 Euro zu haben. Der Zwei-Tages-Pass kann ab 119,90 Euro gekauft werden.

17 Tage Festival in Bochum

Wer keine Lust auf mehrere Acts an einem Tag hat, kommt beim ZELTFESTIVAL RUHR (18. August bis 3. September) auf seine Kosten. Bei dem Event in Bochum gibt es jeden Tag nicht nur ein anderes Konzert, sondern auch Lesungen und ein Comedy-Programm. Besucherinnen und Besucher dürfen sich beispielsweise auf den Musiker Michael Patrick Kelly, Autor Sebastian Fitzek und Sänger Clueso freuen. Einige Shows sind schon ausverkauft.

Ein Festival am Strand in Essen

Laute Bässe und Strandfeeling bietet das SMAG SUNDANCE Festival (8. Juli) am Essener Baldeneysee. Hier erwarten die Festivalgäste DJs wie Alle Farben und David Puentez. Die Earlybirdtickets sind schon ausverkauft. Ein Tagesticket ist ab 45,00 Euro zu haben.

EselRock, Olgas Rock und Bochum Total: Umsonst und draußen

Das OLGAS ROCK Festival (11. bis 12. August) findet jährlich auf dem Gelände des Olga-Parks in Oberhausen statt. Wichtig: Ab 12 000 Besuchern wird der Einlass gestoppt - darauf weisen die Veranstalter auf ihrer Website hin.

Umsonst und draußen ist auch das Motto des ESELROCK Festivals (19. und 20. Mai), das jährlich im Weseler Heubergpark stattfindet. The Subways, Alex Mofa Gang und The Deadnotes spielen auf dem EselRock Festival.

Stadtfest trifft auf Festival – das ist die Atmosphäre auf dem BOCHUMTOTAL (6. bis 9. Juli). Für die Riesen-Party in Bochum wird die Innenstadt teilweise gesperrt. Die Veranstalter rechnen, genauso wie im Vorjahr, mit einer halben Million Besucher.

