Vor dem Bund-Länder-Treffen : Feldversuch für digitalen Impfpass startet

Die Bundesregierung steht in der Kritik, weil Deutschland als eines der wenigen Länder in der EU die Impfdaten bisher nicht digitalisiert hat. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf/Berlin In Nordrhein-Westfalen soll ein Testlauf für die Digitalisierung der Dokumente beginnen. Der Impfgipfel am Donnerstag lässt Streit über Impfungen von Kinder und Jugendlichen erwarten. Laschet will den Empfehlungen der Stiko folgen.