Prüfungsbericht : Fehlendes Personal sorgt für Mängel in NRW-Kliniken

Düsseldorf Nach einem schweren Schlaganfall müssen Patienten so früh wie möglich wieder Sprechen lernen. Aber Logopäden sind knapp. Solche und andere Mängel kritisiert der MD Nordrhein in seinem Prüfungsbericht 2021.

Fehlendes Personal hat nach einem Prüfungsbericht des Medizinischen Dienstes im vergangenen Jahr in Krankenhäusern im Rheinland zu Mängeln geführt. Für die schnelle Rehabilitation nach Schlaganfällen fehle es beispielsweise an Logopäden und Physiotherapeuten, hieß es in dem Bericht des Medizinischen Dienstes Nordrhein, der dpa vorliegt. Vor allem am Wochenende und an Feiertagen bestehe die Gefahr, dass Schlaganfallpatienten deshalb keine Sprach- oder Physiotherapie erhalten.