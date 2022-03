Weiter Vorsicht geboten : Februar-Stürme schädigen 480 Hektar Wald in NRW

Sturm „Ylenia“ : Umgestürzte Bäume, Sperrungen und Stromausfälle Der Sturm „Ylenia“ hat in der Nacht in der Region und weiten Teilen von NRW zu Feuerwehreinsätzen geführt. Dabei ging es besonders häufig um umgestürzte Bäume. Auch der Strom fiel an einigen Orten aus.