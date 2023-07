AOK-Gesundheitsreport : Fast jedes zehnte Kind in der Städteregion hat ADHS. Warum?

Menschen, die an ADHS erkrankt sind, werden oft medikamentös behandelt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Region Aachen Besonders viele Kinder und Jugendliche erhalten im Raum Aachen die Diagnose ADHS. Zu diesem Ergebnis kommt der AOK Gesundheitsreport 2023. Aber warum gibt es hier doppelt so viele Fälle wie im restlichen Rheinland? Und was kann jetzt getan werden?

Wie geht es unseren Kindern? Wie viele Allergien haben sie? Wie viele von ihnen sind übergewichtig? Welche Folgen hat Armut für ihre Gesundheit? Und wie entwickeln sich Kinder, deren Eltern suchtkrank sind? Diese Fragen sind nur ein kleiner Ausschnitt der umfangreichen Datenanalyse, die die AOK Rheinland Hamburg kürzlich in ihrem Gesundheitsreport 2023 veröffentlicht hat. Dessen Schwerpunkt lag diesmal auf der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und auch für unsere Region hat der Bericht interessante, aber auch alarmierende Zahlen ans Licht gebracht.

Während die Städteregion, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Heinsberg in vielen Bereichen im Mittelfeld liegen oder nur vereinzelte Besonderheiten aufweisen, gibt es doch eine regionale Auffälligkeit, die auch die AOK stutzig gemacht hat:

Doppelt so viele Kinder sind in der Städteregion Aachen von ADHS betroffen wie im Durchschnitt (4,9) des Rheinlands. Demnach sei jedes zehnte Kind im ehemaligen Kreisgebiet Aachen mit Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) diagnostiziert. In der Stadt Aachen selbst sind es 8,9 Prozent aller Kinder. Damit bildet die Städteregion die Spitze der Tabelle. Gefolgt vom Kreis Viersen (8,3 Prozent) und dem Kreis Düren (7,2 Prozent). Der Kreis Heinsberg landet mit 6,7 Prozent auf Platz fünf.

Wobei diese oberen Platzierungen unserer Region nicht unbedingt ein Grund zur Freude sind. Kinder mit ADHS haben häufig Probleme, sich zu konzentrieren, lassen sich schnell ablenken. Oft kommt es als Folge zu Problemen mit Freundinnen und Freunden, in der Schule und auch in der Familie – zumindest so lang die Krankheit nicht diagnostiziert und behandelt ist.

Aber wie lässt sich die hohe Zahl von ADHS-Fällen bei uns erklären? Dafür muss man einen Schritt zurücktreten, und die Statistik über die familiäre Situation der Kinder näher betrachten, erklärt Heiko Jansen, Regionaldirektor der AOK für die Städteregion Aachen und die Kreise Heinsberg und Düren.

„Wir haben in den Zahlen den deutlichen kausalen Zusammenhang zwischen der Gesundheit der Eltern und der Gesundheit der Kinder erkennen können.“ Die Krankenkasse hat drei verschiedene Arten der familiären Belastungen definiert: chronisch kranke Eltern, psychische Erkrankungen bei Eltern und auch familiäre Armut. Alle drei Faktoren können sich auf die Gesundheit der Kinder auswirken, erklärt Jansen und drückt es deutlich aus: „Sind die Eltern krank, werden die Kinder wahrscheinlich auch krank“.

Natürlich trifft diese Aussage nicht pauschal zu, aber die Zahlen für die Städteregion Aachen unterstützen seine These: Mehr als die Hälfte aller Kinder in der Städteregion und im Kreis Düren sind mit mindestens einer der drei definierten Belastungssituationen zu Hause konfrontiert. Im Kreis Heinsberg ist die Lage etwas weniger schlimm: hier haben 46,9 Prozent der Kinder eine familiäre Belastungssituation zu verarbeiten.

Der Report liefert noch tiefergehende Daten: Im Altkreis Aachen (21,5 Prozent) und im Kreis Heinsberg (21,3 Prozent) gibt es die meisten Kinder mit chronisch kranken Eltern im ganzen Rheinland (18,1 Prozent). Diese Kinder haben eine 25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, an ADHS zu erkranken. Mehr als jedes dritte Kind wird laut Statistik übergewichtig werden.

Ähnlich verhält es sich bei den psychischen Erkrankungen: Sage und schreibe jedes vierte Kind in der Städteregion hat ein Elternteil mit einer psychischen Störung. Wenig besser sieht es bei den Kreisen Düren und Heinsberg aus – auch dort ist es mindestens jedes fünfte Kind. Zum Vergleich: in Mülheim an der Ruhr haben „nur“ 15 Prozent der Kinder ein psychisch krankes Elternteil. Die Folgen für die Kinder sind auch hier eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, selbst zu erkranken: Besonders anfällig sind diese Kinder für ADHS und Störungen im Sozialverhalten. Viele von ihnen werden wahrscheinlich Essstörungen entwickeln.

Und auch Armut in der Familie hat direkte Folgen: „Wir haben vor ein paar Jahren schwerpunktmäßig die Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit in den Familien untersucht“, berichtet Heiko Jansen, „die Ergebnisse waren erschreckend.“ Kinder aus Familien mit ALG II-Bezug spürten laut Jansen den jahrelangen psychischen Druck durch Geldsorgen. Der wirke sich nämlich nicht nur auf ihre Eltern aus, sondern auch auf die Mädchen und Jungen. Diese haben eine 40 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, eine „Sozialverhaltensstörung“ zu entwickeln.

Diskussion Kritik an der Diagnose ADHS Die Krankheit ADHS ist seit ihrem vermehrten Auftreten vor einigen Jahren auch immer wieder kontrovers diskutiert worden. Kritiker sagen, dass ADHS häufig vorschnell diagnostiziert wird, Laien halten es oft gar für eine Mode-Erscheinung und keine richtige Krankheit. Einige Jahre wurde die Krankheit dementsprechend wenig ernst genommen und war für viele Betroffene auch mit einem gewissen Stigma behaftet. Tatsächlich hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ADHS aber in ihre Liste von anerkannten psychischen Erkrankungen aufgenommen. Dennoch gibt es auch von Ärzten immer wieder Kritik: ADHS steht noch immer im Verdacht, zu häufig diagnostiziert und medikamentös behandelt zu werden.

Die familiäre Situation hat laut den AOK-Zahlen also das Potenzial, sich direkt auf die Entwicklung der Kinder auszuwirken – sowohl im motorischen als auch psychischen Bereich. Die Lösung des Problems ist aber ungleich schwieriger, schließlich sind weder chronische Erkrankungen noch psychische Störungen oder Armut von heute auf morgen erledigt. „Wir setzen deshalb bei den Erwachsenen vor allem auf die ‚Gesundheitskompetenz‘“, erklärt der AOK-Regionaldirektor. Erkrankte Personen müssen nämlich nicht nur wissen, wann und wie oft sie ihre Medikamente nehmen sollen, sondern auch, welche Auswirkungen ihre Erkrankungen auf Menschen in ihrer Umgebung haben kann – insbesondere auch auf die Kinder.