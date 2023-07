Dauerproblem : Fast jede zehnte Schulleiterstelle in NRW vakant

Fast jede zehnte Schulleiterstelle in NRW vakant

Düsseldorf Nur rund 92 Prozent der Schulleiterstellen in NRW sind besetzt, wie aus einer Antwort von NRWs Schulministerin hervorgeht. Die SPD fordert Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels.

Fast jede zehnte Schulleiterstelle in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin ohne Besetzung. Anfang Juli dieses Jahres lag die Besetzungsquote über alle Schulformen hinweg bei knapp 92 Prozent. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Antwort von NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) auf eine SPD-Anfrage hervor. In den Vorjahren waren die Zahlen ähnlich. Die beste Besetzungsquote aller regulären Schulformen hatte mit zuletzt gut 96 Prozent das Gymnasium.