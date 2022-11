NRW will Unterstützung fortsetzen : Fast eine viertel Million ukrainische Kriegsflüchtlinge in NRW

Düsseldorf Seit Kriegsbeginn in der Ukraine im vergangenen Februar hat Nordrhein-Westfalen bereits mehr als 216.000 Flüchtlinge aus dem von Russland attackierten Land aufgenommen.

Mehr als 40.000 Kinder aus der Ukraine gingen hier zur Schule, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag nach dem Antrittsbesuch des neuen Botschafters Oleksii Makeiev in der Düsseldorfer Staatskanzlei.

Makeiev sprach von einem „tollen Gefühl“, diese Solidarität und die Hilfsbereitschaft der Menschen für seine Landsleute während seines bereits am Montag begonnen Antrittsbesuch in NRW zu erfahren. „Der Wiederaufbau der Ukraine beginnt nicht, nachdem dieser Krieg gewonnen wird, sondern jetzt“, betonte er. NRW sei dabei ein wichtiger Partner. Der Botschafter appellierte an die Unternehmer, in sein Land zu investieren und gemeinsam ein neues, sicheres Europa aufzubauen.