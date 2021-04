Verschärfte Corona-Maßnahmen : Fast alle Regionen in NRW über Inzidenz 100 – Notbremse kommt

Düsseldorf Fast alle Kreise und kreisfreien Städte in NRW liegen über der Corona-Wocheninzidenz von 100 und müssen schon bald mit den verschärften Maßnahmen der bundesweiten Notbremse rechnen.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 181. Am Donnerstag hatte der Wert bei 173,4 gelegen. Binnen 24 Stunden kamen laut RKI 6940 Neuinfektionen in NRW hinzu. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 43 auf 15.159.

Das neue Infektionsschutzgesetz tritt an diesem Freitag in Kraft, in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in den vergangenen drei Tagen soll die Bundes-Notbremse ab Samstag automatisch greifen. Das hatte das Bundesinnenministerium in Berlin mitgeteilt. In den betroffenen Regionen müssten die zuständigen Behörden das Wirken der Notbremse ab Samstag noch am Freitag bekannt machen.