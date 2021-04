Millionenschaden durch Feuer : Fast 40 Linienbusse brennen aus

Düsseldorf Das Feuer war weithin zu sehen, der Schaden ist enorm: 38 Linienbusse der Düsseldorfer Rheinbahn sind bei einem Brand in einer Halle zerstört worden. Während Spezialisten den Brandort inspizieren, geht der Linienbetrieb weiter.

Bei einem Brand in einer Halle der Rheinbahn in Düsseldorf sind in der Nacht zu Donnerstag 38 Busse ausgebrannt. Der Sachschaden liegt wohl bei annähernd 50 Millionen Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an, teilte das kommunale Verkehrsunternehmen am Donnerstag mit. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Düsseldorfer Feuerwehr war in der Nacht mit 125 Einsatzkräften vor Ort. Der Busbetrieb im öffentlichen Nahverkehr war am Morgen nur wenig beeinträchtigt.