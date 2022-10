Diebstahls-Zahlen sinken stark : Fast 2000 Autos in NRW gestohlen

Düsseldorf Die Zahl der Auto-Diebstähle ist bundesweit auf ein Rekordtief gesunken. In Nordrhein-Westfalen sanken die Diebstähle sogar überdurchschnittlich stark auf nur noch knapp 2000 Autos im vergangenen Jahr.

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr fast 2000 Autos im Gesamtwert von 37,6 Millionen Euro gestohlen worden. Die Zahl der Diebstähle (1991) sank damit deutlich um 18,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Montag berichtete.

Hartmut Kock stellt sein Wohnmobil abends in Aachen ab, morgens ist es weg. Kein Einzelfall. In der Städteregion steigt die Zahl der Autodiebstähle wieder. Sind dafür niederländische Banden verantwortlich?

Gegen den Trend nahmen die Auto-Diebstähle in Bielefeld, Bochum, Düsseldorf und Essen zu. Das Risiko eines Auto-Diebstahls ist in der Landeshauptstadt dreimal so hoch wie im Landesdurchschnitt, gefolgt von Köln mit einem doppelt so hohen Risiko.