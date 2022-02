DB-Regio-Chef Frederik Ley : „Fast 100 Prozent der Fahrgäste befolgen 3G“

Der Vorsitzende der Regionalleitung DB Regio NRW Frederik Ley. Foto: Endermann, Andreas (end)

Interview Düsseldorf Der Bahnanbieter Abellio ist untergegangen, die Deutsche Bahn in NRW übernahm in dieser Woche viele Strecken. Frederik Ley, Chef von DB Regio NRW, will nun für weniger Zugausfälle sorgen und spricht über die Corona-Krise.