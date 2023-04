Europapokal : Fan des 1. FC Köln nach Randale-Nacht von Nizza verurteilt

Ausschreitungen: In Nizza kam es zu hässlichen Szenen. Foto: dpa

Köln Rund um das Spiel des 1. FC Köln in Nizza kommt es im September vergangenen Jahres zu schweren Randalen. Am Mittwoch stand ein Fan in Köln vor Gericht. Es ist nicht der erste Prozess in der Sache.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernhard Krebs​

Bei den Nizza-Krawallen zeigte der Fußball sein hässliches Gesicht: Vor dem Gruppenspiel in der Europa-Conference-League zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln war es am 8. September 2022 in der südfranzösischen Stadt zu schweren Ausschreitungen vor und im Stadion zwischen den rivalisierenden Fan-Lagern gekommen.

Zahlreiche Fußballchaoten schlugen und traten aufeinander ein, warfen mit Gegenständen und brennenden Bengalo-Fackeln, ein Mann stürzte von einer Tribüne in die Tiefe. Mindestens 40 Personen wurden verletzt, darunter neun Polizeibeamte. „Das, was gestern passiert ist, wird mich sehr lange begleiten. Das war einfach nur nackte Gewalt“, hatte FC-Coach Steffen Baumgart tags drauf gesagt.

Mitten drin statt nur dabei war auch der 28 Jahre alte Dirk Jörg K. Er wurde am Mittwoch nach rund vierstündiger Verhandlung vom Schöffengericht am Amtsgericht Köln unter Vorsitz von Dr. Andrea Fuchs zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der ausgebildete Schornsteinfeger vor dem Stadion eine Glasflasche in Richtung gegnerischer Fans geworfen hatte. Ob er auch jemanden traf, blieb unklar.

Auch beim sich anschließenden Gewaltausbruch im Stadion – dort hatten Kölner Störer versucht, über die VIP-Tribüne zum Block der französischen Fans zu gelangen – war der 28-Jährige in vorderster Reihe dabei. Mit freiem Oberkörper und markantem gelbem Schal bekleidet war der bislang nicht vorbestrafte K. auf zahlreichen Handyvideos sowie den Aufnahmen der übertragenden TV-Sender gut zu erkennen.

Demnach warf K. mehrmals metallische Absperrpfosten auf gegnerische Störer und Ordner. Zudem wurde ihm von der Anklage vorgeworfen, einen am Boden liegenden Kontrahenten getreten zu haben – ein Vorwurf, der sich letztlich nicht beweisen ließ.

Vor allem wegen der bisherigen Straffreiheit des 28-Jährigen setzte das Gericht die Haft zur Bewährung aus. „Sie sollten das mit dem straffrei leben sehr ernst nehmen“, nahm Fuchs den Angeklagten ins Gebet. Rund vier Wochen nach den Ausschreitungen hatte die Polizei Häuser und Wohnungen von 16 mutmaßlichen Beteiligten in Köln, Hürth, Pulheim und Bergisch Gladbach durchsucht und fünf Haftbefehle – unter anderem gegen den 28-Jährigen – vollstreckt. Von der U-Haft war der Mann dann aber bis auf wenige Wochen weitgehend verschont geblieben.

Auf der Anklagebank: Der 28-Jährige mit seinem Verteidiger Christian Mertens. Foto: Bernhard Krebs