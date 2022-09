Rechte Bedrohung vorgetäuscht : Fall des grünen Ratsherrn Subramaniam wirft viele Fragen auf

Der grüne Erkelenzer Stadtverordnete Manoj Subramaniam sah sich massiven Bedrohungen von rechts ausgesetzt. Doch jetzt erscheint die Geschichte in einem anderen Licht. Foto: Helmut Wichlatz

Erkelenz Rasierklingen in der Post, Morddrohungen, aufgeschlitzte Reifen, Hakenkreuze am Auto: In Erkelenz sah sich der grüne Stadtverordnete Manoj Subramaniam von Rechtsextremem verfolgt. Doch jetzt erscheint das alles in ganz anderem Licht.