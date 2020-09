„Cold Case“-Fall : Ungeklärter Mord aus Heinsberg bei Aktenzeichen XY vorgestellt

Heinsberg/Aachen Der Fall ist seit zwölf Jahren ungelöst: damals wurde auf einem Feld bei bei Heinsberg-Randerath Alexandra Belhaj tot aufgefunden. Jetzt erhofft sich die Polizei durch die Vorstellung in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ Hinweise, um den Fall doch noch lösen zu können.

Vor zwölf Jahren machte ein Landwirt eine grausige Entdeckung auf seinem Feld. An diesem heißen Sommertag, es war der 9. Juni 2008, entdeckte er eine Frauenleiche auf seiner Ackerkrume im Heinsberger Ortststeil Randerath. Der obere Teil des Körpers der Frau war in eine Mülltüte gesteckt worden – und lag dort wohl schon ein paar Tage.

Kurz danach stand ihre Identität fest: Alexandra Belhaj, 24 Jahre Jahre alt, wohnhaft in Düsseldorf. Dort, so steht es in den Akten, soll sie gelegentlich als Straßenprostituierte gearbeitet haben, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Zuletzt war sie am 3. Juni im Bereich des Düsseldorfer Hauptbahnhofes lebend gesehen worden, ehe sie dann als vermisst gemeldet wurde. Die Frau war polizeibekannt, ein paar Verurteilungen wegen Diebstählen und Drogendelikten stehen in ihrem Register. Der Mordfall gehört zu den „cold cases“, zu den ungelösten Mordfällen beim zuständigen Polizeipräsidium in Aachen.