Achtung Verwechslungsgefahr : Die richtige und die falsche Polizei

Der verhinderte Polizist Olli W. mit den vermeintlichen Polizeiautos. Foto: https://www.instagram.com/olli_zei

Aachen Ein 34-Jähriger in Brandenburg will auffallen – mit einem provokanten Kennzeichen und einem polizeiähnlichen Auto. Womöglich darf er das sogar. Und Aachen spielt dabei auch eine zentrale Rolle.

In der Städteregion ist Oliver W. noch nie gewesen, obwohl er ein Aachener Kennzeichen fährt. Sein Besuch wäre sicher auch aufgefallen, denn das AC-AB 400 gehört zu einem Passat 3C. Der Kombi ist gelb-blau-silber foliert, wie man es von Polizeifahrzeugen kennt. Die Ähnlichkeit ist natürlich nicht zufällig, auf dem Dach des Kombis steht auf einer Blaulicht-Attrappe der Hinweis „Olli_Zei“. Die ganze Aktion soll wohl als Werbung für den Instagram- und YouTube-Account des Brandenburgers dienen.

Oliver W. ist vor ein paar Tagen mit seinem Fahrzeug fotografiert worden, das Motiv trendete in der Giftküche Twitter. Vor allem das provokative Kennzeichen wurde hinterfragt. Darf man so in Deutschland unterwegs sein? AC – AB könnte die Abkürzung für „All cops are bastards“ sein, was man nicht übersetzen muss. Ob die Abkürzung beleidigend ist, entscheidet der jeweilige Kontext, die Rechtsprechung ist auch hier nicht uniform.

Oliver W. selbst will keine Interpretationshilfe für sein Nummernschild geben, er sagt aber, es sei ein Gruß an die Polizei in Königs Wusterhausen, wo er lebt. Die Kennzeichen habe er sich tatsächlich „für 300 Euro“ über einen Fahrzeug-Anmeldedienst in Aachen besorgt. Das Auto wurde beim Straßenverkehrsamt in der Städteregion angemeldet, damals noch ganz in weiß und ohne Aufbauten. Später wurde es dann auf den neuen Halter im Landkreis Dahme-Spreewald umgemeldet. Bundesweit kann das Kennzeichen mitgenommen werden, das gilt inzwischen auch beim Halterwechsel.

Und so fährt „AC-AB 400“ nun in Brandenburg als Fake-Polizeiwagen herum. An der Anhängerkupplung baumeln zwei gelbe Zitronen, die man leicht anders interpretieren kann. „Das mache ich natürlich, um jede Verwechslungsgefahr zur Polizei auszuschließen“, sagt der Fahrzeugbesitzer.

In Nordrhein-Westfalen sind im Kennzeichen Abkürzungen wie KZ, HJ, NS, SA und SS verboten, aber „AC AB“ gilt nicht als sittenwidrig und sei ein „normales“ Kennzeichen, sagt ein Sprecher.

Baumelnde Zitronen an der Anhängerkupplung, damit keine Verwechslungsgefahr bestehe.... Foto: https://www.instagram.com/olli_zei

Das Straßenverkehrsamt in Aachen ist nicht zum ersten Mal die Anlaufstelle für Zeitgenossen, die es gerne mindestens provokant mögen. 2010 meldete der gerade gegründete Aachener „Verein antiquierter Betriebsgeräte e.V.“ (ACAB), einen ehemaligen Wasserwerfer der Polizei an. Der alte MAN Kurzhauber wurde bei der Städteregion Aachen als „selbstfahrende Arbeitsmaschine“ gutachterlich vorgestellt. Die Behörde stellte das Wunschkennzeichen „AC-AB 1910“ aus. Die eindeutige Zweideutigkeit entging der Behörde bei der Anmeldung, sie hätte auch formal keine Handhabe gehabt. Später brachte die linksautonome Szene in Hamburg das alte Stahlross als vermeintlichen „Wasserwerfer der Herzen“ mit zu Bambule-Demonstrationen oder zu Kundgebungen gegen Neonazis.

Olli W. macht aus seiner Motivation keinen großen Hehl. „Vor allem ist mein Motiv, maximal aufzufallen.“ Das ist ihm in den letzten Tagen durchaus gelungen, der Boulevard hat sich bundesweit mit seinem Fahrzeug beschäftigt, gerade stieg das Frühstücksfernsehen von Sat 1 mit ein, den Tweet #gehtgarnicht#amtsanmassung“ haben 250.000 Menschen gelesen.

Der 34-Jährige ist interessiert an solcher Popularität, irgendwann, so hofft der zweifache Familienvater, kann er seinen Lebensunterhalt als Influencer gestalten. Aktuell fährt er Mittagessen für Kitas aus.

Früher einmal wollte er selbst Polizist werden, erzählt er am Telefon. Er scheiterte an der sportlichen Aufnahmeprüfung und dem fehlenden Schwimmabzeichen in Bronze. „Das war mein Traumberuf, und ich wäre sehr geeignet dafür gewesen“, sagt er.

Stattdessen hat er sich im Laufe der Jahre eine eigene Fahrzeugflotte mit Verwechslungsgefahr auf den Hof gestellt. Olli W. sagt: „Das ist alles völlig legal. Die Folierung ist nicht verboten. Sie darf nur nicht reflektieren wie die originale Polizei-Folierung. Und ich darf natürlich nicht Polizei draufschreiben.“

Hinweise für eine Amtsanmaßung liegen in der Tat nicht vor, sagt eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus, Olli W. habe sich nicht als Polizist ausgegeben.

In früheren Jahren hat der 34-Jährige, räumt er selbst ein, eine Geldstrafe für eine Amtsanmaßung bezahlt, nachdem er sich in Polizeikleidung im Internet gezeigt hatte.