Motorradfahrer verletzt : Fahrerflucht nach Unfall am Kreuz Aachen

Ein Motorradfahrer konnte nur noch in Richtung Leitplanke ausweichen und verletzte sich dabei am Schlüsselbein (Symbolbild). Foto: dpa/David Young

Update Aachen Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag nach ersten Erkenntnissen Fahrerflucht nach einem Unfall auf der Autobahn 4 am Kreuz Aachen begangen.

Gegen 17.50 Uhr am Dienstagabend wurde der Autobahnpolizei Köln ein Unfall auf der A4 in Höhe des Aachener Autobahnkreuzes gemeldet. In Fahrtrichtung Olpe habe ein Autofahrer nach ersten Angaben der Polizei die Spur in der Verteilerbahn gewechselt. Daraufhin musste ein Motorradfahrer so nach links ausweichen, dass er nur noch mit der Leitplanke zusammenstoßen konnte.