In Lkw gefahren : Fahrer und Beifahrer nach Unfall auf der A44 eingeklemmt

In Lkw gefahren

Jülich Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A44 bei Jülich hat die Feuerwehr Montagnacht zwei Personen aus einem Auto befreit.

Um 1.43 Uhr am Dienstag wurde die Feuerwehr Jülich zu einem Unfall auf der Bundesautobahn 44 bei Jülich gerufen. Dort seien Personen eingeklemmt, hieß es in der Meldung an die Einsatzkräfte.