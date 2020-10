Bei Aachen-Brand : Fahrer stirbt bei Unfall auf der A44

Aachen Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Unfall auf der Autobahn A44 zwischen der Ausfahrt Aachen-Brand und dem Aachener Kreuz am frühen Freitagmorgen ums Leben gekommen.

Bergung und Identifizierung des Autofahrers dauerten am frühen Freitagmorgen noch an. Der Bereich wurde teilweise gesperrt, die Polizei leitet den Verkehr aber einspurig an der Unfallstelle vorbei. Dabei kam es zu einem längeren Stau auf der A44 ab der Ausfahrt Aachen-Brand in Fahrtrichtung Aachener Kreuz. Es wird geraten, den Bereich zu umfahren.