Taxi-Konkurrent : Uber gibt es jetzt auch in der Region, aber…

Über die Uber-App kann man theoretisch auch Fahrten in der Region buchen – praktisch sieht das aber anders aus. Foto: dpa/Oliver Berg

Region Wer in der Region die Fahrdienst-App Uber nutzt, kann dort Strecken, Preise und Fahrtzeiten einsehen. Nur auf den Straßen ist von den Wagen keiner zu sehen. Anders als zum Beispiel in Köln. Warum ist das so?

Vom Aachener Eurogress zum Ponttor, vom Leopold-Hoesch-Museum zum Schloss Burgau oder vom Begas Haus zum Heinsberger Rathaus? Mit Uber alles kein Problem. Ein Blick auf die App zeigt: Preis, Wagentyp, Wartezeit. Die Fahrt wird ausgewählt und dann passiert – nichts. Die Fahrt wird nicht bestätigt. Doch warum eigentlich? „Die Fahrtenvermittlung ist hier noch nicht gestartet“, lautet die kurze Antwort von Oliver Mattutat, Pressesprecher bei Uber Deutschland. Salopp gesagt also: Es gibt Uber in der Region und gleichzeitig gibt es kein Uber in der Region.

Zwar kann man in der App Strecken auswählen und die Preise sehen, Autos seien aber nicht verfügbar. „Um den Service anbieten zu können, müssen wir mit ortsansässigen Mietwagen- und Taxiunternehmen kooperieren.“ Diese Kooperationen gebe es bislang aber nicht.

Anders als in den USA dürfen sich in Deutschland keine Privatleute als Uber-Fahrer registrieren. Der deutschen Rechtslage angepasst, vermittelt Uber dementsprechend heute nur Mietautos mit Fahrern. Diese sind bei den jeweiligen Taxi- oder Mietwagenunternehmen angestellt, verfügen über einen Personenbeförderungsschein und erhalten mindestens den Mindestlohn.

Ganz unmöglich ist eine Fahrt mit einem Uber in der Region trotzdem nicht, einige Fahrten durch Aachen habe es auch bereits gegeben. Mattutat nennt folgenden Grund hierfür: Ein Fahrgast bestellt ein Uber von Köln nach Aachen. In Köln ist Uber nämlich aktiv, also ist die Fahrt möglich. Im Gegensatz zu Taxis hat ein Uber eine Rückkehrpflicht – der Fahrer muss also wieder zurück zum Betriebssitz, in diesem Beispiel nach Köln. Ausnahme: Es gibt einen Folgeauftrag. Wenn also jemand in der Zeit, in der ein Uber-Wagen in Aachen ist, eine Fahrt bucht, ist diese möglich. Zu jeder anderen Zeit wartet man aber vergeblich darauf, dass die angefragte Fahrt bestätigt wird.

„Grundsätzlich haben wir natürlich Interesse daran, unseren Vermittlungsservice auszuweiten, auch in mittelgroße Städte“, sagt Mattutat. In 19 deutschen Städten ist die Vermittlungsplattform schon unterwegs. Warum es in der Region mit den Kooperationen aber noch hakt, kann der Pressesprecher nur vermuten. „Es gibt noch Vorbehalte. Manchmal ist noch die Rede von ,Uber als Taxischreck‘. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir sind ein Partner von Taxi und arbeiten bereits mit vielen Taxiunternehmern vertrauensvoll zusammen.“

Auf Anfrage teilt uns ein Aachener Taxiunternehmen mit, dass sie an einer Kooperation mit Uber kein Interesse haben. „Aachen ist nicht vergleichbar mit Städten wie Köln oder Düsseldorf, hier sehen wir die Notwendigkeit dafür nicht“, heißt es. In der Region gebe es genügend lokale Transportunternehmen, die ebenfalls günstig fahren. Zum Uber-Konzept wollte das Taxiunternehmen keine Stellung beziehen.

Zwischen Taxis und Uber-Autos gibt es wesentliche Unterschiede. Als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs genießen Taxis einige Privilegien: Sie dürfen zum Beispiel Busspuren nutzen und haben öffentliche Taxistände, wo sie auf Fahrgäste warten. Außerdem dürfen sie spontan Fahrgäste mitnehmen, die am Straßenrand nach einem Taxi winken. Uber-Autos hingegen werden digital über die App vermittelt. Die Ankunftszeit, der Endpreis sowie das Autokennzeichen sind auf dem Handy ersichtlich. Für viele ein großer Vorteil: Der Endpreis steht von Anfang an fest. Kein Bangen, wie viel das Taxameter am Ende zeigen wird.

Genau das sieht das Taxiunternehmen Schumacher in Düren aber als Problem. „Wir sind dazu verpflichtet, die Tarife einzuhalten und das Taxameter zu nutzen“, sagt Geschäftsführer Norbert Schumacher. Er halte nichts vom Uber-Konzept und sei für eine Kooperation auch nicht offen. „Wir würden ganz klar auf die Barrikaden gehen, wenn Uber in unsere Region kommt.“

Die Preismodelle zwischen Taxis und Uber-Autos unterscheiden sich. „Dass wir Preisdumping betreiben, stimmt aber keinesfalls. Durch eine stärkere Auslastung der Mietwagen im Vergleich zu Taxis können unsere Partner zum Teil günstigere Fahrten anbieten“, sagt Mattutat. Die Preissetzung bei Fahrten über die Uber-App übernimmt der Generalunternehmer, bei dem die Aufträge ankommen und die Weitervermittlung an die Chauffeurdienste gesteuert wird. „Diese Preissetzung des Generalunternehmers hängt von Angebot und Nachfrage ab“, erklärt der Pressesprecher.