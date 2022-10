Fahrbahnsanierung beginnt : A4 bei Aachen eine Woche pro Fahrtrichtung einspurig

Aachen Die Baustelle, die die Autofahrer auf der A4 bei Aachen schon kennen, wird bis zum Kreuz verlängert. Dafür kommt es bis Ende nächster Woche zu Behinderungen.

Nach dem Bau der Lärmschutzwand an der A4 bei Aachen hat am Mittwoch die Fahrbahnsanierung der gesamten Strecke zwischen Aachen-Laurensberg und dem Autobahnkreuz begonnen. Aus diesem Grund muss die seit Monaten zwischen Laurensberg und Aachen-Zentrum in beiden Fahrtrichtungen bestehende Baustellenführung auf zwei verengten Fahrstreifen bis zum Autobahnkreuz Aachen verlängert werden. Das führe tagsüber in den nächsten beiden Wochen bis zum Ende der Herbstferien auf diesem Streckenabschnitt zu zusätzlichen Verkehrsbehinderungen, teilt die bundeseigene Autobahngesellschaft mit.