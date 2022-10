Frau aus Burgwedel vermisst : Fahndung nach Tatverdächtigem aus NRW

Hannover Nach dem Verschwinden einer 56-Jährigen aus Burgwedel bei Hannover geht die Polizei weiter von einem Tötungsdelikt aus und sucht nun konkret nach einem Verdächtigen. Er kommt aus NRW.

Unter dringendem Tatverdacht stehe der 54-jährige Robert E. aus Warburg in Nordrhein-Westfalen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei aus Hannover am Dienstag gemeinsam mit. Da der Aufenthaltsort unbekannt ist, wird öffentlich mit einem Foto nach dem Mann gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 56-jährige Kerstin Simone G. am Samstag (10. September) zuletzt gesehen worden. Am folgenden Sonntag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die einen Tag später die Polizei alarmierte. Wegen der Spurenlage an ihrem Wohnort hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen sei. Die 56-Jährige habe zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schulterlange, blonde und gelockte beziehungsweise wellige Haare gehabt.