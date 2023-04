Studie : Fachkräftemangel erreicht Rekordniveau

Ausbildungsmarkt : 3800 Lehrstellen in der Region unbesetzt Die schlechte Nachricht ist zugleich auch eine gute: Rund 3850 Ausbildungsstellen in der Region sind derzeit unbesetzt. Was bedeutet, dass es vielleicht noch nie so einfach war, eine Berufsausbildung zu beginnen. Und dass das Abitur nicht immer der beste Weg ist.