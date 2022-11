Promotionsrecht : Fachhochschulen in NRW dürfen Doktortitel vergeben

Aachen Das Promotionskolleg NRW, hochschulübergreifende Einrichtung der Fachhochschulen, darf nun eigenständig Promotionen vergeben. Das stellt auch die FH Aachen auf eine neue Stufe.

Als Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) kann die FH Aachen über das Promotionskolleg NRW künftig eigenständige Promotionsverfahren durchführen und Doktorgrade vergeben. An den Fachhochschulen in NRW waren Promotionen bislang nur in Kooperation mit einer Universität möglich. Mit der Verleihung des Promotionsrechts an das Promotionskolleg machte NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) nun den Weg frei für eigenständige Promotionen. 27 Professorinnen und Professoren der FH Aachen sind im Kolleg vertreten.