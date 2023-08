Kommunen sind sauer : Experten zerpflücken Altschuldenpläne

Düsseldorf Die zu einer Anhörung geladenen Experten haben die Pläne zur Entlastung der NRW-Kommunen bei ihren Altschulden von Ministerin Ina Scharrenbach abgelehnt.

Der Kaiserlauterner Ökonom Martin Junkernheinrich brachte es zu Beginn seiner Ausführungen im Landtag auf den Punkt: „Vergnügungssteuerpflichtig scheint das für die Landesregierung nicht zu sein.“ Tatsächlich gab es für das schwarz-grüne Konzept zur Entlastung der nordrhein-westfälischen Kommunen von ihren Altschulden an diesem Freitagmittag keine einzige unterstützende Stimme.

Die Kommunen sind in erster Linie sauer, weil das Land selbst keinen nennenswerten Anteil beisteuert und stattdessen für die Kommunen vorgesehenes Geld umwidmet. Dazu will das Land auf Jahre Geld aus dem Topf für das Gemeindefinanzierungsgesetz nehmen.

„Wir müssen befürchten, dass der Aufbau weiterer Schulden in vielen Kommunen wieder der Fall sein wird“, warnte Benjamin Holler vom Städtetag NRW. Er forderte, die Landeslösungen müssten unbedingt so ausgestaltet sein, dass der Bund dort andocken könne – und wolle. Zudem warnte er, es sei schon zu bedeutend kleineren Gesetzen Klage vorm Verwaltungsgerichtshof in Münster erhoben worden.