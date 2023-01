Kadinal gegen „Bild“ : Ex-Missbrauchsbeauftragter soll in Woelki-Verfahren aussagen

Ex-Missbrauchsbeauftragter soll in Woelki-Verfahren aussagen

In einem Klageverfahren des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki (Bild) gegen den Axel Springer-Verlag und einen „Bild“-Reporter soll am Mittwoch ein weiterer Zeuge aussagen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kardinal Woelki wegen des Verdachts der falschen eidesstattlichen Versicherung. Woelki hatte damit einem Zeitungsbericht widersprochen. In dem Verfahren wird nun mit Spannung eine weitere Zeugenaussage erwartet.

In einem Klageverfahren des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki gegen den Axel Springer-Verlag und einen „Bild“-Reporter soll am Mittwoch ab 13.30 Uhr ein weiterer Zeuge aussagen. Das Kölner Landgericht will den früheren Missbrauchsbeauftragten des Erzbistums dazu hören, ob und wann Woelki über Vorwürfe gegen einen umstrittenen Pfarrer etwas wissen konnte. Der ursprünglich für Anfang Dezember angesetzte Termin war wegen Erkrankung eines Kammermitglieds verschoben worden.