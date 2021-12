Stromlieferung eingestellt : EWV übernimmt 3000 Kunden von Stromio

Die Stolberger EWV übernimmt automatisch die Belieferung der Stromio-Kunden mit Energie und schreibt die betroffenen 3000 Haushalte an. Foto: Jürgen Lange

Nordeifel Die Stromio GmbH aus Kaarst kann ihre Kunden nicht mehr mit Strom versorgen. 3000 Kunden sind hiervon betroffen.

Die Stromio GmbH aus Kaarst kann ihre Kunden nicht mehr mit Strom versorgen. Der Übertragungsnetzbetreiber hat die Bilanzkreisverträge mit Stromio mit Wirkung zum 21. Dezember um 24 Uhr gekündigt. Betroffen sind in unserer Region rund 3000 Kunden.

Stromio gehört zu den größeren deutschen Stromanbietern und ist ein Schwesterunternehmen des Gasversorgers gas.de. Gas.de hatte bereits zum 3. Dezember die Belieferung seiner Kunden eingestellt . In den vergangenen Wochen mussten mehrere kleinere Energieversorger die Belieferung ihrer Kunden einstellen. Anfang der Woche waren dies zum Beispiel die Neckermann Strom AG und die enQu GmbH.

Stefan Ludwig, Abteilungsleiter Verkauf bei der EWV, sieht hier einen beunruhigenden Trend: „Die Energiepreise an der Börse kennen derzeit nach oben keine Grenze. Am Spotmarkt stieg der Strompreis am Dienstag zwischenzeitlich auf über 500 Euro pro Megawattstunde. Das ist auch für uns eine Herausforderung.“