Seit 9 Uhr ist die Heinsberger Innenstadt in einem Radius von 1,5 Kilometern um den Sportplatz im Klevchen hermetisch abgeriegelt. Dafür haben die Mitarbeiter des Heinsberger Bauhofs an insgesamt 31 Straßenpunkten gesorgt, wie auch hier am Kreisverkehr in Aphoven. Foto: Anna Petra Thomas