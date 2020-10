Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Ostbelgien : Eupener Krankenhaus ruft um Hilfe

Eupen am 18. März: Schon früh setzte die belgische Regierung während der Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkungen durch, die Stadt war zeitweise menschenleer. Droht nach neuen Ausbrüchen im Herbst ein ähnliches Szenario? Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen/Eupen Nach mehreren Ausbrüchen steigt die Zahl der Neuinfektionen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in bedenklichem Tempo. Und ein Gesundheitsökonom aus Berlin sieht Indizien dafür, dass die Corona-Lage in Deutschland mit der Belgiens korrelieren könnte.