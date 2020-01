Kostenpflichtiger Inhalt: Studie zur Luftqualität vorgestellt : Eupen bekommt keine Umweltzone

Wie kann die Luft in Eupen sauberer werden? Eine neunmonatige Untersuchung der Luftqualität kam zum Schluss, dass eine Umweltzone nicht sinnvoll sei (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Eupen In Eupen wird es bis auf weiteres keine Umweltzone geben – und damit auch keine Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge. Das ist das Ergebnis einer Studie zur Luftbelastung in der ostbelgischen Stadt, die am Dienstag vorgestellt wurde.