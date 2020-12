Neues Angebot für Ende 2021 : „eTarif NRW“ soll lange Fahrten mit Bus und Bahn einfacher machen

Düsseldorf Quer durch Nordrhein-Westfalen mit Bussen und Bahnen fahren ohne die Hindernisse des Tarif-Dschungels: Mit einem einheitlichen und digitalen „eTicket NRW“ wollen die regionalen Verkehrsverbünde in absehbarer Zeit mehr Gelegenheitsfahrgäste gewinnen.

Bisher erfordert die Fahrt in einen anderen Tarifverbund Kenntnisse über die einzelnen Tarife, über Anschluss-Tickets oder aber auch die Kategorie, in der man den richtigen Fahrschein im Automatenmenü findet. Das ist künftig bei längeren Fahrten alles nicht mehr nötig. Man zahlt nur für die tatsächlich gefahrene Strecke. Außerdem haben dann Hin- und Rückfahrten mit dem neuen Tarif immer denselben Preis. Preisobergrenze sind in der Einführungsphase 30 Euro in 24 Stunden.