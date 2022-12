Haupt-Reisetag vor Weihnachten : Es wird voll in NRW

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen rechnet der Automobilclub ADAC auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen mit vielen Staus. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf/Köln Ob nach Hause zur Familie oder in den Süden unter die Sonne: Vor den Weihnachtstagen machen sich in NRW viele Menschen noch einmal auf die Reise. An diesem Freitag soll es auf Straßen, Flughäfen und Bahnhöfen besonders voll werden.